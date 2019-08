Die historische Lufthansamaschine "Landshut" braucht womöglich einen neuen Standort. Grund dafür sei ein Streit über die Betriebskosten für die Maschine, so ein Medienbericht.

Offenbar sucht das Ministerium für Kultur und Medien in Berlin nach einem alternativen Standort für das Flugzeugwrack "Landshut", das in einem Hangar in Friedrichshafen lagert. Die Bundesregierung und Vertreter der Stiftung konnten sich nicht auf eine Regelung der Kostenübernahme für die geplante Ausstellung einigen, so ein Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", der sich auf eine Sprecherin von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) beruft.

Die Landshut stand zuletzt in Brasilien und sollte künftig im Dorniermuseum in Friedrichshafen ausgestellt werden. SWR

Zu hohe Betriebskosten

Die Dornier-Stiftung lehne es ab, die Betriebskosten in Höhe von bis zu 300.000 Euro für die Ausstellung rund um das Flugzeug zu zahlen, so die Zeitung in ihrer Samstagsausgabe. Voraussetzung für die Realisierung des Projekts durch die Dornier-Stiftung am Bodensee sei aber die "vollständige Finanzierung der Kosten für den laufenden Betrieb der 'Landshut'-Ausstellung durch die Stiftung sowie der Fortbestand des Museums über eine Laufzeit von mindestens 20 Jahren", zitiert die Zeitung die Ministeriumssprecherin. Als möglichen alternativen Standort nennt der Bericht unter anderem das Mehrzweckgebäude in Stuttgart-Stammheim. Darin waren die RAF-Terrorprozesse verhandelt worden. Es soll den Plänen des baden-württembergischen Justizministers Guido Wolf (CDU) nach abgerissen werden.

Langer Streit um Finanzierung

Die Finanzierung der Dornier-Ausstellung rund um das Flugzeug hatte immer wieder zu Diskussionen geführt. So weigert sich bislang die Stadt Friedrichshafen, das Vorhaben des Museumsdirektors David Dornier finanziell zu unterstützen.

Die Maschine war 1977 von Terroristen entführt worden, die Mitglieder der "Roten Armee Fraktion" (RAF) aus dem Gefängnis freipressen wollten. Die Spezialeinheit GSG9 befreite die Geiseln in Mogadischu. Der historische Flieger wurde mit großem Aufwand im Herbst 2017 aus Brasilien nach Friedrichshafen geholt. Er musste dafür komplett zerlegt werden.