In der Bodenseeregion gibt es erste Fälle von Coronavirus. Nach Behördenangaben handelt es sich um je einen Mann aus dem Bodenseekreis und aus Lindau sowie eine Frau aus St. Gallen.

Bei dem Mann aus dem Bodenseekreis sei am Dienstagabend das Coronavirus nachgewiesen worden. Er habe sich im Skigebiet von Bormio in der Lombardei aufgehalten und mutmaßlich dort infiziert. Genauere Angaben zu seinem Wohnort machen die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Der Mann sei zu Hause in Quarantäne untergebracht. Sein Gesundheitszustand sei unkritisch.

Schulklasse und Lehrer bleiben zuhause

Vorsorglich müssen eine Schulklasse der Friedrichshafener Claude-Dornier-Schule und mehrere Lehrer vorerst zu Hause bleiben, so das Landratsamt. Mehrere Personen hatten engeren Kontakt zu einem anderen Corona-Patienten, der nicht im Bodenseekreis lebt.

Familienvater aus Lindau hat Coronavirus

In Lindau ist das Coronavirus bei einem Mitte 40-jährigen Familienvater festgestellt worden. Nach Angaben des Landratsamtes gelten seine Familienangehörigen als sogenannte "begründete Verdachtsfälle". Unter anderem seien 59 Schülerinnen und Schüler aus zwei Lindauer Schulen unter Quarantäne gestellt worden. Näheres will die Behörde auf einer Pressekonferenz am Mittag bekanntgeben.

Coronavirus auch in St. Gallen

Auch bei einer Frau aus St. Gallen ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Sie befinde sich in guter gesundheitlicher Verfassung und müsse - ebenso wie weitere enge Kontaktpersonen - 14 Tage in Quarantäne zuhause bleiben, teilte der Kanton am Mittwochmorgen mit. Die Frau war laut Pressemitteilung vor zwei Wochen in Mailand. Wenige Tage nach ihrer Rückkehr zeigte sie leichte Symptome.