Der Bodensee-Airport hat in der ersten Jahreshälfte massiv Passagiere verloren. Das teilte der Flughafenverband mit. Zwischen Januar und Juni dieses Jahres blieben am Flughafen Friedrichshafen mehr als 15 Prozent der Passagiere weg. Hauptgrund ist laut Flughafenverband die Pleite der Fluggesellschaft Germania. Insgesamt stieg die Zahl der Flugreisenden in Deutschland im ersten Halbjahr um gut vier Prozent.