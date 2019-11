Hoher Sachschaden nach Brand in Strohlager

Feuer in Schwendi Hoher Sachschaden nach Brand in Strohlager

Ein Strohlager in der Nähe eines Aussiedlerhofs in Schwendi (Kreis Biberach) ist niedergebrannt. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.