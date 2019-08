Der Mann, der am Samstag beim Versuch, seine Tochter aus dem Bodensee bei Radolfzell zu retten, fast ertrunken wäre, ist außer Lebensgefahr. Das fünfjährige Mädchen ist wohlauf.

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden in Radolfzell (Kreis Konstanz) mit einer Luftmatratze ins Wasser gegangen. Als die Matratze etwa 200 Meter vom Ufer entfernt plötzlich Luft verlor, rutschte das Mädchen, das keine Schwimmflügel trug und nicht schwimmen konnte, in den See. Bei dem Versuch, seine Tochter zu retten, ging der Vater immer wieder unter. Dabei habe er viel Wasser eingeatmet, so die Polizei. Zwei Zeugen des Unglücks sprangen in den See und brachten die beiden ans Ufer.

In dieser Badebucht in Radolfzell hat sich am Samstag der Luftmatratzenunfall ereignet. SWR

Vater verlor nach Rettungsaktion das Bewusstsein

Während das Kind mit dem Schrecken davonkam, verlor der Vater das Bewusstsein und musste wiederbelebt werden. Er kam in ein Krankenhaus. Wie die Wasserschutzpolizei am Montag auf SWR-Anfrage mitteilte, ist er inzwischen außer Lebensgefahr.