Eine 61-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch bei Erolzheim im Kreis Biberach tödlich verunglückt. Laut Polizei war sie mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve geradeaus gefahren und gegen einen Baum geprallt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.