22 Menschen aus Radolfzell und Singen kamen vor 71 Jahren bei einem Busunglück ums Leben. Sie wollten zum Skifahren auf den Feldberg, doch kamen nie an. Jetzt wird in Unadingen im Schwarzwald an sie erinnert.

Dauer 4:54 min Heinz Bartak saß im Unglücksbus und erinnert sich Heinz Bartak aus Radolfzell saß als zehnjähriger Junge im Unglücksbus. Die Erinnerungen an den Unfall sind bis heute nicht verblasst. SWR-Reporterin Tina Löschner hat anlässlich der Gedenkstein-Einweihung in Unadingen im Schwarzwald mit ihm gesprochen.

Vertreter der Stadt Radolfzell und des Skiclubs Radolfzell weihen am Freitag in Unadingen im Schwarzwald einen Gedenkstein ein. Er erinnert an die Opfer des Busunfalls, bei dem vor 71 Jahren 22 Menschen aus Radolfzell und Singen (beide Landkreis Konstanz) ums Leben kamen.

Die Skisportler waren auf dem Weg zum Feldberg. Doch auf der Fahrt von Radolfzell zu den Schwarzwald-Skimeisterschaften am Morgen des 6. Februar 1949 versagten die Bremsen des vollbesetzten Reisebusses. Er durchbrach ein Brückengeländer und stürzte mehrere Meter tief eine Böschung hinunter.

Gedenkstein bekommt neuen Platz - Erinnerung soll bleiben

Am Unglücksort in Unadingen wurde damals ein Gedenkstein für die 22 Toten errichtet. Doch wegen Straßenbauarbeiten wurde der Stein vor einigen Jahren abgebaut. Jetzt hat man für ihn einen neuen Standort in Unadingen gefunden, ganz in der Nähe der alten Unfallstelle. Die Stadt Radolfzell will mit dem Gedenkstein dazu beitragen, dass die Erinnerung lebendig bleibt.