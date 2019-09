per Mail teilen

Wieder hat ein leichtes Erdbeben die Region bei Konstanz erschüttert. Es ist das dritte Mal innerhalb von sechs Wochen. Nach Polizeiangaben gab es keine Schäden.

Es bebt immer am selben Ort, dem Konstanzer Teilort Dettingen. Das sagte ein Sprecher der Polizei Konstanz dem SWR. Das Beben am Donnerstagnachmittag war ein sehr leichtes Beben der Stärke 2,9. Es sei vermutlich in einem Umkreis von etwa zehn Kilometern um das Epizentrum spürbar gewesen, heißt es beim Erdbebendienst des Landes. Der Herd habe sich drei Kilometer unter der Erdoberfläche befunden.

Die Erde bebte nach Angaben des Erbebendienstes des Landes am Donnerstag um 16:19 Uhr im Konstanzer Teilort Dettingen. Screenshot: Erdbebendienst Südwest - Landeserdbebendienst Baden-Württemberg

Erdbeben verursachte keine Schäden

Bei der Polizei riefen einige alarmierte Bürger an, zu Bruch gegangen sei aber nichts. Erst Ende August hatte die Erde westlich von Konstanz mit einer Stärke von 3,4 gebebt. Ende Juli betrug der Wert auf der Richterskala 3,7.

Grund ist Kollision zweier tektonischer Platten

Im August hatte die Seismologin Andrea Brüstle nach Informationen der Deutschen Presseagentur erklärt, dass die Region bekannt sei für Beben. Grund sei die Nähe zu den Alpen. Damit gehöre die Region zur Kollisionszone zwischen afrikanischer und eurasischer Platte.