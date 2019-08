Ein in Freiburg aus der Haft entflohener Strafgefangener hat sich gestellt. Die Polizei hatte europaweit nach dem verurteilten Mörder gefahndet. Er hatte 1996 in Bad Saulgau eine Frau erstochen.

Vor etwa zwei Wochen war der 57-jährige Gefangene aus einer Justizvollzugsanstalt in Freiburg geflohen. Er war nach einem Freigang nicht mehr zurückgekehrt.

Entflohener meldete sich auf dem Hauptbahnhof in Freiburg

Am Mittwochabend habe er sich bei einem Service-Point der Bahn auf dem Hauptbahnhof Freiburg gemeldet, so die Polizei. Die Mitarbeiter hätten ihn dann zur Bundespolizei gebracht. Wo er sich in den zurückliegenden Tagen aufgehalten hat, sei bislang nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Er sitze jetzt wieder in Haft.

1996: Überfall in Bad Saulgau

Der Mann hatte im November 1996 in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) eine Boutique überfallen und die Verkäuferin mit einem Messer getötet. Das Landgericht Ravensburg verurteilte ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft.

Häftling verhielt sich unauffällig

Der 57-Jährige saß nach Angaben der Polizei seit 1996 in Untersuchungs- und anschließend in Strafhaft. Die sogenannte Mindestverbüßungsdauer seiner Strafe war Ende 2014 abgelaufen. Seit 2011 saß er in der Justizvollzugsanstalt in Freiburg und war zuletzt Freigänger. Wie die Polizei schreibt, habe sich der Gefangene in Haft unauffällig und diszipliniert verhalten. Er hatte zuletzt die Erlaubnis, in einem Betrieb außerhalb der Justizvollzugsanstalt im Rahmen des Freigangs zu arbeiten, so die Polizei.