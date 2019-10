Bundeswehr, Polizei und Rettungskräfte bereiten eine der größten Anti-Terror-Übungen bundesweit vor. Übungsschauplätze sind Stetten am kalten Markt, Sigmaringen, Konstanz und Friedrichshafen.

Es soll eine Riesen-Übung werden: Rund 2.500 Einsatzkräfte und Statisten sind an dem Szenario beteiligt. Sie werden ab heute nach und nach vor der Albkaserne in Stetten am kalten Markt im Kreis Sigmaringen eintreffen - mit Einsatzfahrzeugen, Panzern und Hubschraubern. Besucher können sich alles anschauen und bekommen Informationen zur Übung. Hinter verschlossenen Toren laufen auf dem Bundeswehrgelände derweil die letzten Vorbereitungen für die Hauptübung, die es so groß in Baden-Württemberg noch nicht gab. Sie wird am Samstag stattfinden.

Konstanzer Innenstadt teilweise nachgebaut

Das Übungsszenario: Mehrere Terroristen verüben Anschläge in der Konstanzer Innenstadt. Polizei und Rettungsdienste werden daraufhin alarmiert. Laut Innenministerium wird erstmals der gesamte Einsatzablauf von der Alarmierung bis zur Versorgung der Verletzten in den Krankenhäusern Sigmaringen, Konstanz und Friedrichshafen geprobt. Die Verletzten werden teils mit Hubschraubern in die Krankenhäuser geflogen. Um die Übung realistisch zu machen, werden sogar Gebäude der Konstanzer Altstadt auf dem Truppenübungsplatz Heuberg nachgebaut.