"Ich werde am Parteitag am nächsten Wochenende in Böblingen für den Landesvorsitz kandidieren", teilte AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel aus dem Wahlkreis Bodensee dem SWR am Samstag mit. "Ich freue mich, dass auch Martin Hess bereit ist, Verantwortung zu übernehmen um den Landesverband wieder handlungsfähig zu machen", so die 40-Jährige weiter. Martin Hess, 49-jähriger AfD-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Ludwigsburg, hatte seine Kandidatur bereits vor einer Woche bekanntgegeben. Martin Hess aus dem Wahlkreis Ludwigsburg hatte seine Kandidatur bereits bekanntgegeben. dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa AfD-Landesvorstand zerstritten Der derzeitige AfD-Landesvorstand - geleitet von dem Landtagsabgeordneten Bernd Gögel und dem Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel - ist seit Monaten zerstritten. Spaniel wurde parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Zuletzt hatte sich Gögel mit anderen Vorstandmitgliedern für einen Parteiausschluss von Spaniel stark gemacht. AfD-Landeschef Gögel tritt nicht wieder an Gögel hatte dem SWR bereits Ende Januar gesagt, er wolle nicht wieder als Parteichef antreten. Die Entwicklung der letzten Wochen habe ihm gezeigt, dass die Partei einen kompletten Neuanfang möchte. Beide Lager in der AfD wollten neue Gesichter. Da wolle er nicht im Weg stehen. Weidel will AfD-Landespartei befrieden Die Zeit der innerparteilichen Grabenkämpfe müsse vorbei sein, sagte nun auch Weidel dem SWR. "Mit den Wahlen in Land und Bund steht unsere Partei vor großen Herausforderungen. Die können nur mit einem neuaufgestellten Vorstand gemeistert werden." Co-Landeschef Spaniel stellt sich erneut zur Wahl Co-Landeschef Spaniel bekräftigte indes, er werde wieder zur Wahl stehen. Zur Kandidatur Weidels sagte er dem SWR, er freue sich, wenn es eine demokratische Alternative gebe. Allerdings finde er es auch "interessant", dass "jemand den Anspruch hat, Grabenkämpfe zu beenden, und dann mit Leuten antritt, die daran vor allem beteiligt waren". Damit meinte er unter anderem den Co-Kandidaten Hess. Er werde "alles tun, um eine Schlammschlacht zu verhindern". Bei dem Landesparteitag am 15. und 16. Februar könnte es wieder stundenlange Auseinandersetzungen bei den Vorstandswahlen geben. Der Parteitag findet überhaupt nur statt, weil es Abwahlanträge gegen den Landesvorstand gibt, in dem Spaniel weitgehend isoliert ist.