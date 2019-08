Genau vor einem Jahr ist die Journalistin Meşale Tolu aus der Türkei zurückgekehrt. Dort war sie wegen angeblicher Terroristen-Unterstützung in Haft. Heute arbeitet Tolu in Biberach.

Die gebürtige Ulmerin absolviert bei der "Schwäbischen Zeitung" in Biberach eine zweijährige Ausbildung zur Redakteurin. Vor einem Jahr, am 26. August 2018, war Meşale Tolu auf dem Flughafen Stuttgart angekommen. Hinter ihr lagen fast acht Monate Frauengefängnis in der Türkei. Fünf Monate lang durfte sie wenigstens ihren damals zweijährigen Sohn bei sich in der Zelle haben.

Tolu droht weiter langjährige Haft

Die Türkei wirft der kurdischstämmigen Deutschen und ihrem Ehemann Terrorpropaganda vor. Tolu und ihr Mann kamen nach starkem öffentlichen Druck aus dem türkischen Gefängnis frei. Die Verfahren gegen beide laufen aber weiter. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft.

"Das ist natürlich ein Damoklesschwert, das über meinem Kopf hängt, aber es ist für mich nicht so, dass ich mich deswegen einschüchtern oder zensieren lasse." Meşale Tolu

Bei der "Schwäbischen Zeitung" in Biberach wurde sie als Volontärin eingestellt, weil sie bereits Radioerfahrung hatte und aus der Region stammt. Als Lokalreporterin lernt sie journalistisches Handwerkszeug: interessante Geschichten finden, recherchieren und selbst schreiben - wie derzeit eine über Arzneimittel-Engpässe.

Meşale Tolus Leben ein Jahr nach der Rückkehr Genau seit einem Jahr ist die Ulmer Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu zurück in Deutschland. Acht Monate lang war sie in der Türkei in Haft - wegen angeblicher Terror-Propaganda. Der Prozess gegen sie und ihren Mann soll im Oktober wieder aufgenommen werden. In Biberach hat Tolu derweil ein Volontariat begonnen.