Kurz nach 5 Uhr segelte Fritz Trippolt am Samstag in Lindau am Bodensee ins Ziel. Am Freitagabend hatte der Wettbewerb, der rund um den See führt, begonnen.

Nach neuneinhalb Stunden Fahrt hat Skipper Fritz Trippolt vom Yachtclub Bregenz die diesjährige "Rund Um" gewonnen. Sie führt von Lindau über Konstanz und Überlingen zurück nach Lindau. Die Gewinner-Mannschaft mit Steuermann Fritz Trippolt 2. von links Stephan Frank, Lindauer Segler Club Knappes Rennen Laut Lindauer Segler-Club, der das Rennen veranstaltet, entschied sich die 100 Kilometer lange Wettfahrt erst auf den letzten 600 Metern, als die Führung bei einem sehr schwachen Wind mehrmals wechselte. Zweiter wurde Sammy Smits vom Yacht-Club Arbon mit einem Rückstand von gut einer Minute. Den dritten Platz belegte sein Vereinskamerad Albert Schiess. Die meisten Segler waren zu der Zeit noch auf dem Wasser, mehr als 300 Boote starteten Freitagabend um 19:30 Uhr zur größten Segelregatta am Bodensee. Größte Regatta des Jahres am Bodensee beginnt Die Langstreckenregatta "Rund Um" beginnt am Freitagabend wieder auf dem Bodensee. 300 Boote nehmen teil. Die Segler müssen 100 Kilometer rund um den See innerhalb von 25 Stunden schaffen. Vom Einrumpfboot bis zum Katamaran Bei dem Wettbewerb müssen die Segelteams innerhalb von 25 Stunden das Ziel erreichen. Die Stecke führt von Lindau in Bayern über Romanshorn in der Schweiz, das baden-württembergische Konstanz und Überlingen und zurück nach Lindau. Kleinere Boote dürfen einen verkürzten Kurs nehmen. Die schnellsten sind große Katamarane. Erstmals war auch ein Einrumpfboot bei der "Rund Um" dabei, das sich auf Kufen aus dem Wasser hebt. Das Hauptfeld der Boote trifft - je nach Wind - wohl im Laufe des Samstagvormittags ein. Festwochenende in Lindau Durch die Nacht übers Wasser Segelregatta "Rund Um" startet am Bodensee Der Lindauer Seglerclub bietet das ganze Wochenende über auch ein Rahmenprogramm für Besucher. Am Samstagabend ist ein Feuerwerk in Lindau geplant.