Das Bettelverbot in Feldkirch ist rechtens. Zu diesem Ergebnis kommt der Verfassungsgerichtshof in Wien. In den vergangenen Jahren haben mehrere Städte in Vorarlberg die umstrittenen Bettelverbote erlassen. In Feldkirch darf nur an bestimmten Stellen in der Stadt nicht gebettelt werden, zum Beispiel vor Geldautomaten, vor Kirchen und vor Geschäften. Das Land Vorarlberg begrüßt die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes. In einer Stellungnahme heißt es, die Landesregierung stehe hinter dem Bettelverbot. mehr...