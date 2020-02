Franziska spricht auf ihrem Youtube-Kanal "MissVerstand" ganz offen über ihre Zwangsstörungen und gibt Tipps, wie sie die mit viel Arbeit in den Griff bekommen hat. Diplompsychologe Karsten Hollmann leitet am Tübinger Universitätsklinikum ein neues Projekt, das Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren helfen soll, ihre Zwänge in den Griff zu bekommen. Die Therapie kann sogar übers Internet und mit einer speziell entwickelten Smartphone-App zuhause stattfinden. mehr...