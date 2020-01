per Mail teilen

In Singen hat die Vesperkirche begonnen. In der kalten Jahreszeit gibt zwei Wochen lang es jeden Tag ein warmes, kostenloses Gericht. Nicht nur Bedürftige sind willkommen.

Bereits zum fünften Mal werden in der Lutherkirche in Singen ein warmes Mittagessen und Kaffee und Kuchen ausgegeben. Die Besucher werden an festlich gedeckten Tische bedient. Es gibt täglich zur Mittagszeit eine kostenlose vegetarische Mahlzeit und ein Gericht mit Fleisch.

Singener Vesperkirche richtet sich an alle

Bei der Singener Vesperkirche sind alle willkommen. Wir sind keine Armenspeisung, so Pfarrerin Andrea Fink-Fauser gegenüber dem SWR. Viel wichtiger sei, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Lehrer, Sozialhilfeempfänger, Firmenchefs, Arbeitslose, Rentner oder auch Schüler.

Weitere Vesperkirchen in Kressbronn und Weingarten

Finanziert wird das Projekt über Sach- und Geldspenden. Bis zum 26. Januar hat die Singener Vesperkirche von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet. In Kressbronn im Bodenseekreis findet eine Vesperkirche vom 20. bis zum 25. Januar statt. In Weingarten öffnet die evangelische Stadtkirche vom 28. Januar bis 16. Februar als Vesperkirche ihre Pforten.