Kurz vor dem Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht gibt es in Konstanz Ärger zwischen den Narrengesellschaften Kamelia und Niederburg. Es geht um die Lieder des Nazis Willi Hermann.

Beginn des Streits war ein Auftritt bei der Fastnacht der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin vergangene Woche. Dort hat Kamelia-Präsident Marcus Nabholz zwei Lieder von Willi Hermann gesungen. Das kritisierte die Narrengesellschaft Niederburg heftig. "Das halte ich für mindestens instinktlos", sagt der Präsident der Niederbürgler, Mario Böhler. Gerade in Zeiten, in denen rechtes Gedankengut auf dem Vormarsch sei, sei das ein falsches Signal.

"Mit dem Absingen der Lieder ehrt man ja auch die Person und erinnert an sie. Für mich geht das nicht, diese Lieder aufzuführen." Mario Böhler, Präsident Narrengesellschaft Niederburg Konstanz

Einen kurzen Ausschnitt aus dem Auftritt in Berlin gibt es auf dem Youtube-Kanal des Konstanzer Online-Magazins "Seemoz" zu sehen.

Harmlose Texte von einem bekennenden Nazi

Die Texte der Schlager an sich sind zwar unverfänglich, doch seit vor eineinhalb Jahren bekannt wurde, dass Hermann ein bekennender Nazi und Antisemit war, distanzieren sich viele Gesellschaften von ihm und seinen Liedern.

Willi Hermann hat viele Fastnachtslieder geschrieben. Erst 2018 kam heraus, dass er bekennender Nazi war. SWR

Kamelia-Präsident fühlt sich ungerechtfertigt kritisiert

Bei Kamelia-Präsident Nabholz klingelt seither ständig das Telefon. Das zeigt, das Thema ist brisant und das Interesse an dem Streit der beiden Fastnachtsvereine riesig. Nabholz selbst sieht sich zu Unrecht kritisiert: "Ich werde dafür verurteilt, dass ich diese Lieder, die übrigens erlaubt sind, gesungen habe." An den Liedern selbst findet er nichts Verwerfliches. Doch diese seien getrennt vom Dichter zu betrachten, sagt er. Er selbst stehe klar gegen Rechts, sagte Nabholz dem SWR.

"Man muss die Lieder von der Person Willi Hermann trennen." Marcus Nabholz, Präsident Narrengesellschaft Kamelia

Gespräche über Zusammenarbeit

Wenn am Aschermittwoch alles vorbei ist, will Niederburg-Präsident Böhler mit seinem Kollegen über die künftige Zusammenarbeit beider Gesellschaften beim Narrenspiel reden, das im SWR-Fernsehen live übertragen wird. Inzwischen scheint es wieder eine Gesprächsgrundlage zu geben. Denn der Kamelia-Präsident zeigt Einsicht.

Späte Entschuldigung

Inzwischen hat sich Marcus Nabholz für den Vorfall entschuldigt. "Ich würde das heute auch nicht mehr machen", sagte er dem SWR. Aber wenn das Lied an der Fastnacht in einer Kneipe laufe, werde er es weiter mitsingen. In einer offiziellen Position will er aber darauf verzichten.