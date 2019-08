Betriebe in der Region Bodensee-Oberschwaben müssen für die Entsorgung von Gewerbemüll fast doppelt so viel bezahlen wie vor einem Jahr. Grund dafür sind Engpässe in Müllverbrennungsanlagen.

"Deutschland, insbesondere Baden-Württemberg, ersäuft in Müll", sagte ein Insider, der nicht genannt werden möchte, dem SWR. Es seien dringend neue Müllverbrennungsanlagen nötig, aber die Politik kümmere sich nicht darum, so der Insider weiter. Sollte eine der beiden großen Müllverbrennungsanlagen in Mannheim oder Stuttgart ausfallen, gäbe es große Probleme. Auch kleinere Anlagen wie in Ulm oder Kempten arbeiten an der Kapazitätsgrenze.

Höhere Preise für Müllverbrennung

Viele Anlagenbetreiber lassen sich das bezahlen und haben die Verbrennungspreise für Gewerbemüll erhöht. Das bestätigte das Entsorgungsunternehmen Alba dem SWR. Private Haushalte, für die die Landkreise langfristige Verträge abgeschlossen haben, zahlen für die Entsorgung ihres Restmülls in der Regel nicht mehr. Das könnte sich aber ändern, wenn die Müllmengen in Deutschland weiterhin steigen, sagt der Leiter des Abfallwirtschaftsamtes in Biberach. Grund für die wachsende Menge an Gewerbemüll seien die wachsende Bevölkerung, mehr Wohlstand sowie die gute Konjunktur.