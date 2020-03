In der Region Bodensee-Oberschwaben breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Im Kreis Ravensburg sind es nun 18 Fälle. Eine Person befindet sich im Krankenhaus.

Im Kreis Ravensburg teilte das Landratsamt mit, dass inzwischen 18 Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind (13.3.). Neu hinzugekommen seien auch zwei Ravensburger Schüler, teilte das Landratsamt mit. Infiziert sei außerdem eine Frau mittleren Alters aus Isny im Allgäu. Sie habe sich zusammen mit zwei anderen Betroffenen bei einem Skiausflug in Südtirol angesteckt. Zwei weitere Neuinfizierte seien Frauen mittleren Alters aus Wangen. Und ein Ehepaar aus Wangen habe sich ebenfalls beim Skifahren in Südtirol angesteckt. Fast alle infizierten Personen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Eine Person wurde am Donnerstag in ein Krankenhaus der Oberschwabenklinik aufgenommen. In allen Fällen zeige die Krankheit bisher einen milden Verlauf. Die Stadt Ravensburg hat inzwischen alle Ereignisse mit mehr als 100 Besuchern abgesagt.

Corona-Fälle im Kreis Konstanz

Das Landratsamt im Kreis Konstanz hat am Donnerstag fünf weitere Corona-Fälle gemeldet. Zwei Personen kommen aus Gottmadingen, je eine Person aus Radolfzell, Konstanz und von der Insel Reichenau. Damit gibt es im Kreis Konstanz zehn bestätigte Coronavirus-Fälle (13.3.). Alle betroffenen Personen befinden sich laut Landratsamt in häuslicher Isolation. Ihr Zustand sei derzeit unkritisch. Am Theater Konstanz sind sämtliche Veranstaltungen abgesagt.

Im Landkreis Sigmaringen gibt es derzeit neun Fälle. Das meldete das Landratsamt (13.03.). Neu dazu gekommen sind zwei Familienangehörige von Erkrankten. Sie befänden sich bereits zuhause und dürften keine weiteren Personen angesteckt haben, hieß es. Eine Frau wurde positiv getestet und bleibe mit milden Symptomen zu Hause. Ebenfalls betroffen sind zwei Familien aus Neufra, bei denen jeweils die Mutter erkrankt sei. Die Frauen zeigen leichte Symptome und bleiben mit ihren Familien nun 14 Tage zu Hause. Wie die Behörde nun mitteilte, wurden rund 60 Kontaktpersonen ermittelt, die gebeten werden, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. Bei einem vierten Erkrankten handelt sich laut Landratsamt um einen 40-jährigen Mann, der zum Ski fahren in Südtirol war.

Coronavirus-Fälle im Kreis Biberach

Seit Mittwoch gab es im Kreis Biberach keine weiteren Fälle. Wie das Landratsamt mitteilte, befindet sich ein 44-Jähriger mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne. Die Krankheitssymptome seien abklingend. Wo er sich angesteckt hat, sei derzeit nicht bekannt. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine 46-jährige Frau, die in Südtirol war und leichte Symptome aufweist. Sie befindet sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne. Im Landkreis Biberach gibt es demnach drei bestätigte Fälle, die laut Landratsamt nicht in Verbindung zueinander stehen.

Neue Corona-Fälle im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis ist die Zahl der Infizierten am Donnerstag (12.3.) auf zwölf gestiegen. Die Hintergründe werden aktuell noch durch das Gesundheitsamt geklärt, so das Landratsamt. Eines der Testergebnisse geht auf den Abstrich im neuen Corona-Testzentrum in Oberteuringen zurück.

Am Dienstag (10.3.) hatte die Behörde einen weiteren Coronavirus-Fall. Die Person habe sich vermutlich bei einer erkrankten Person in der Region angesteckt, so das Landratsamt. Die weiteren Infizierten aus dem Bodenseekreis sind Frauen, die sich in Südtirol aufgehalten hatten. Eine 53-Jährige werde stationär behandelt, teilte das Stuttgarter Sozialministerium mit. Eine 50-Jährige sei ohne Symptome und zuhause in Quarantäne. Bei einem weiteren Mann aus dem Bodenseekreis war am Dienstagabend das Coronavirus nachgewiesen worden. Er habe sich im Skigebiet von Bormio in der Lombardei aufgehalten und mutmaßlich dort infiziert. Der Mann sei zu Hause in Quarantäne untergebracht. Für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen ist die Saison zu Ende, Fußballspiele aller Amateur- und Jugendligen sind bis auf Weiteres abgesagt.

"Tuning World Bodensee" abgesagt

Wegen der steigenden Infektionszahlen wurde auch die Messe "Tuning World Bodensee" abgesagt. Die Messe hätte ursprünglich vom 30. April bis zum 3. Mai stattfinden sollen. "Die Gesundheit und das Wohl unserer Aussteller und Besucher hat oberste Priorität", so der Projektleiter der "Tuning World Bodensee".

"Es tut weh, emotional und wirtschaftlich." Dirk Kreidenweiß, Projektleiter der "Tuning World Bodensee" zur Absage

Trotz Corona stattfinden soll die Landesgartenschau Überlingen, das teilten die Veranstalter mit. Es handle sich um eine Freiluftveranstaltung, die Lage werde jedoch regelmäßig neu bewertet, hieß es.

Im Kreis Lindau gibt es derzeit (11.3.) vier Personen, die am Coronavirus erkrankt sind. Eine 15-Jährige aus dem oberen Landkreis Lindau habe sich ebenfalls beim Skiurlaub in Südtirol angesteckt, teilte das Landratsamt am Mittwoch vergangener Woche mit. Die gesamte Familie habe sich nach dem Urlaub vorsorglich auf das Coronavirus testen lassen. Bei der Jugendlichen wurde das Virus festgestellt und die Familie unter Quarantäne gestellt. Außerdem infiziert ist ein Mitte 40-jähriger Familienvater aus Lindau. Auch er war Ski fahren in Südtirol und hatte nach seiner Rückkehr mit Grippe-Beschwerden seinen Hausarzt aufgesucht.

Fälle in Vorarlberg nehmen stark zu

In Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Fälle stark angestiegen. Inzwischen sind dort sechzehn Fälle nachgewiesen, teilte die Landesregierung mit (12.3.). In Vorarlberg sind die Gemeinderatswahlen am kommenden Sonntag abgesagt worden. Landeshauptmann Markus Wallner sagte, das sei eine notwendige Vorsichtsmaßnahme zum bestmöglichen Schutz der Bevölkerung und der Wahlkommissionen vor dem Coronavirus. Außerdem endet die Wintersportsaison vorzeitig. Sämtliche Skilifte schließen am Sonntag, Hotels und Pensionen am Montag.

Auch bei einer Frau aus St. Gallen ist das Virus nachgewiesen worden. Sie befinde sich in guter gesundheitlicher Verfassung und müsse - ebenso wie weitere enge Kontaktpersonen - 14 Tage in Quarantäne zuhause bleiben, teilte der Kanton am Mittwoch vergangener Woche mit. Die Frau war laut Pressemitteilung vor zwei Wochen in Mailand. Im Kanton St. Gallen sind damit fünfzehn Fälle (12.3.) gemeldet, im benachbarten Kanton Thurgau derzeit drei Fälle (11.3.).