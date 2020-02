Im Bodenseekreis gibt es einen ersten begründeten Verdachtsfall auf eine Corona-Infektion. Laut Landratsamt handelt es sich um einen Firmenmitarbeiter, der beruflich in Italien war.

Nach Angaben eines Sprechers des Landratsamtes wird ein Mitarbeiter einer Firma aus dem Bodenseekreis auf den Corona-Virus getestet. Er war beruflich in Italien. Das Ergebnis des Tests wird am Sonntag erwartet. Der Mann befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Weitere Labore zum Test auf Corona-Viren

Unterdessen werden im Landkreis Konstanz zwei weitere Labore zum Test auf Corona-Viren eingerichtet. Das meldet das Landratsamt Konstanz. Ein Labor wurde in separaten Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes in Radolfzell installiert. Ein weiteres Labor entsteht am Klinikum Konstanz. Bisher konnte im Landkreis Konstanz nur das Institut für Laboriatoriumsmedizin am Krankenhaus Singen auf Corona-Viren testen. Dort wurden die Kapazitäten von 20 möglichen Proben auf 70 Proben pro Tag erweitert.

Region Bodensee-Oberschwaben: keine nachgewiesenen Fälle des Coronavirus

In den Landkreisen Konstanz, Biberach, Ravensburg und Bodenseekreis gibt es bisher nach Angaben der Landratsämter keinen nachgewiesenen Fall des Coronavirus.