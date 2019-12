Am 5. Dezember jährt sich der Todestag von Claude Dornier zum 50. Mal. Die Stadt Friedrichshafen erinnert am Donnerstagabend mit einer Feierstunde im Dornier Museum an ihren Ehrenbürger.

Claude Dornier wurde 1884 im Allgäu geboren. Als Ingenieur arbeitete er zunächst für Zeppelin in Friedrichshafen am Bau von Luftschiffen. Später machte er sich in Friedrichshafen selbständig und baute Ganzmetallflugzeuge. Furore machten seine Flugschiffe - der sogenannte Wal oder die Do X. Der Flugpionier entwickelte 68 Flugzeugtypen, viele davon nach einem revolutionären Konzept.

Do X - ein Wasserflugzeug so groß wie ein Jumbo-Jet. Dornier Museum

Niedergang des Familienunternehmens

Im Nazi-Deutschland baute Dornier Kriegsflugzeuge, auch mit Hilfe von Zwangsarbeitern - ein dunkles Kapitel der Firmengeschichte. In der Nachkriegszeit konnte Dornier die Flugzeugproduktion wieder aufnehmen, im Konzern wurde auch Medizintechnik produziert. 1969 starb Dornier im Alter von 85 Jahren in Zug in der Schweiz. Das Familienunternehmen Dornier gibt es nicht mehr. Nach seinem Tod stritten die Erben untereinander, Daimler Benz übernahm die Mehrheit in der Firma. Später ging der Konzern in der DASA, dann in Airbus auf.

Technikmuseum dokumentiert Pionierleistung

In Friedrichshafen hat Dornier viele Spuren hinterlassen: Bis heute ist die in den 1930er-Jahren erbaute Dornier-Siedlung ein sichtbares Zeichen seines Wirkens. Und es gibt das Dornier Museum in Friedrichshafen: Das größte Technikmuseum am Bodensee, das die Pionierleistung des Konstrukteurs und Unternehmers Claude Dornier dokumentiert.