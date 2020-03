Der Buurefasnachtsumzug in Büsingen (Landkreis Konstanz) am Sonntag ist abgesagt. Der Schweizer Bundesrat hatte am Freitag wegen des Coronavirus alle öffentlichen Großveranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern verboten.

Deutsche Insel in der Schweiz Büsingen ist politisch gesehen zwar deutsch, liegt aber im Schweizer Wirtschafts- und Zollgebiet. Darum sei der Umzug in Büsingen abgesagt worden, so der Büsinger Bürgermeister Markus Möll. 2.000 Zuschauer erwartet Die Büsinger Verwaltung und die Narrenzunft Hobelgeiss mussten 48 Gruppen aus Deutschland und der Schweiz absagen. Es wurde mit rund 700 Teilnehmern und rund 2.000 Zuschauern gerechnet, so Bürgermeister Möll. Die Kinderfastnacht und die Geissenparty finden aber statt. Enttäuschung ist groß Die Narren hätten den Umzug ein dreiviertel Jahr lang vorbereitet. Nun sei die Enttäuschung groß, berichtet Bürgermeister Möll. Auch finanziell belaste die Absage die ausrichtende Büsinger Narrenzunft Hobelgeiss. Ausgaben seien in der Vorbereitung schon getätigt worden. Einnahmen durch den Verkauf von Getränken und Essen fielen aber aus. Die Gemeinde Büsingen werde schauen, wie sie die Narrenzunft Hobelgeiss finanziell unterstützen könne. Fastnacht traditionell nach Aschermittwoch Die Narren an der Deutsch-Schweizer Grenze feiern ihre Fastnacht traditionell nach Aschermittwoch. Sie orientieren sich an einem älteren Kalender.