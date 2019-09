In Vorarlberg sind am Sonntag knapp 275.000 Menschen aufgerufen, ein neues Parlament in Wien mitzuwählen. Die Wahllokale sind in manchen Gemeinden bereits um 7 Uhr geöffnet, sie schließen spätestens am Mittag. Die Ergebnisse werden ab 17 Uhr bekanntgegeben. Wählen dürfen alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren. Mehr als 43.000 Wahlberechtigte haben im Vorfeld Briefwahl beantragt, das sind gut zehn Prozent mehr als bei der letzten Nationalratswahl vor zwei Jahren. 2017 legte die konservative ÖVP deutlich zu und holte fast 35 Prozent der Stimmen, gefolgt von der freiheitlichen FPÖ und der SPÖ.