Die Naturschutzorganisationen "Pro Nature" und WWF üben Kritik an der geplanten Umgestaltung des Alpenrheins. Der Alpenrhein fließt bei Bregenz in den Bodensee. Österreich und die Schweiz wollen für rund 900 Millionen Euro den Hochwasserschutz verbessern. Dadurch werde die Aulandschaft mit seltenen Tier- und Pflanzenarten massiv gefährdet, so die beiden Naturschutzorganisationen laut ORF.