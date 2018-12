Ein 29-Jähriger hat gestanden, die beiden Brände in einer öffentlichen Tiefgarage und in einem nahegelegenen Ladengeschäft in Friedrichshafen gelegt zu haben. Sein Motiv ist unklar.

Nach Angaben des Polizeisprechers Markus Sauter legte der Mann das Feuer am Sonntagmorgen in der Tiefgarage in Friedrichshafen spontan und willkürlich. Das Motiv sei weiterin unklar. Der 29-Jährige soll während der Tat betrunken gewesen sein.

Mann gesteht Brandstiftung in Friedrichshafen

Der Mann war in unmittelbarer Nähe der Brandorte noch während der Lösch- und Bergungsarbeiten am Sonntag festgenommen worden. Eine Zeugin gab den ausschlaggebenden Hinweis. Inzwischen hat er gestanden, die Brände in Friedrichshafen gelegt zu haben.

Zunächst soll der 29-Jährige einen Blumenkübel in das Schaufenster eines anderen Geschäftes geworfen haben. Danach begab er sich in die Tiefgarage und steckte dort die Fahrzeuge in Brand. Kurz darauf brach auch ein Feuer in dem nahegelegenen Geschäft für Raumausstattung aus.

Schäden in unbestimmter Höhe

Die Schäden an den acht verbrannten Autos in der Tiefgarage beziffert die Polizei auf mehr als 100.000 Euro. Die Beschädigungen der Tiefgarage und des Ladengeschäftes dürften um ein Vielfaches höher liegen.

Tiefgarage in Friedrichshafen bleibt gesperrt

Die Tiefgarage, das Parkhaus am See, bleibt laut Betreiber auf unbestimmte Zeit gesperrt. Dauerparker und andere Autofahrer müssen auf andere Parkhäuser in Friedrichshafen ausweichen. Diejenigen, deren Auto noch in der Tiefgarage steht, können dieses auf Anfrage abholen, heißt es auf der Webseite des Stadtwerks am See.