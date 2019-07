Starkregen und Sturm haben am Sonntag in der Region vielerorts Schäden angerichtet. Es gab umgestürzte Bäume und einen Stromausfall. Eine Schwangere musste aus ihrem Auto gerettet werden.

Umgestürzte Bäume

Heftige Sturmböen brachten einen Baum in einem Wohngebiet in Bodman-Ludwigshafen (Bodenseekreis) zu Fall, teilte die Polizei mit. Er stürzte in eine Stromleitung, das sorgte lokal für einen Stromausfall. Ein weiterer Baum stürzte im Bereich des Bodenwaldes (Bodenseekreis) um und versperrte eine Zufahrtsstraße. Wegen des starken Regens wurden kurzzeitig Straßen im Bodenseekreis in Bodman-Ludwigshafen und Überlingen sowie in Beuron im Landkreis Sigmaringen überspült.

Rettung hochschwangere Frau

In Bad Waldsee im Landkreis Ravensburg musste die Feuerwehr eine hochschwangere Frau aus ihrem Auto befreien. Sie war in einer überschwemmten Straßensenke steckengeblieben. Man habe das Auto herausgezogen und die Frau vorsichtshalber dem Rettungsdienst übergeben, so ein Feuerwehrsprecher. Überschwemmt worden war der Bereich, weil Hagelkörner die Straßenabläufe verstopft hatten. Zudem liefen bei dem zehnminütigen Unwetter mehrere Keller in Bad Waldsee voll.

Unfälle auf dem Bodensee

Auf dem Bodensee kam es zu Unfällen. Trotz Sturmwarnung waren laut Polizei Boote und Wassersportler auf dem See. Bei Überlingen im Bodenseekreis lief unter anderem ein Segelboot auf Grund und musste geborgen werden.