Zum ersten Mal versucht ein Stand-up-Paddler aus der Schweiz heute den Bodensee in seiner gesamten Länge zu überqueren. Er will die knapp 65 Kilometer von Bodman-Ludwigshafen nach Bregenz auf einem Surfbrett stehend und mit Hilfe eines Paddels zurücklegen. Los ging es um 5 Uhr in der Früh in Bodman-Ludwigshafen, bis 18.30 Uhr will der Sportler in Bregenz ankommen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schweizer mit drei weiteren Paddlern einen Rekord aufgestellt. Damals überquerten die Sportler den Bodensee an seiner breitesten Stelle. Für die über 20 Kilometer lange Strecke von Rorschach nach Friedrichshafen brauchten die Paddler knapp vier Stunden.