In Biberach sind die 41. Filmfestspiele eröffnet worden. Bis Sonntag stehen 65 Filme auf dem Programm. Erstmals sind auch Kinderfilme dabei. Die Filmfestspiele enden mit der Vergabe von Preisen in verschiedenen Kategorien.

Erstmals nach 40 Jahren stehen die Filmfestspiele unter neuer Leitung. Aus Altersgründen hatte Festivalgründer Adrian Kutter die Leitung der Biberacher Filmfestspiele abgegeben. An seine Stelle trat Helga Reichert, die auch als Schauspielerin arbeitet. Sie ist die Ehefrau von Adrian Kutter. Bei der Eröffnung wurde bekannt, dass der Biberacher Gemeinderat einstimmig beschlossen hat, Kutter zum Ehrenbürger der Stadt zu ernennen. Zur Eröffnung wurde der Film "Der Sommer nach dem Abitur" in der Stadthalle gezeigt.

Dauer 4:46 min Neue Intendantin der Biberacher Filmfestspiele Helga Reichert ist die neue Intendantin der Biberacher Filmfestspiele. Sie tritt die Nachfolge ihres Mannes Adrian Kutter an. Bei ihrem ersten Filmfest vom 29.Oktober bis zum 3. November wird viel Prominenz erwartet. Video herunterladen (11,3 MB | MP4)

Erstmals Kinderfilme bei den Biberacher Filmfestspielen

Unter den 65 Filmen, die bis Sonntag gezeigt werden, sind erstmal auch Kinderfilme. Wie immer kann das Publikum nach den Vorstellungen Fragen an Mitwirkende des Films stellen. Auch bei der Anmoderation der Filme gibt es eine Neuerung. In diesem Jahr wird die Schauspielerin und Kabarettistin Kathi Wolf die Intendantin Helga Reichert bei der Moderation unterstützen.

Helga Reichert ist die neue Intendantin der Biberacher Filmfestspiele. Heike Steinweg

Das Festival im Biberacher Kinocenter ist für viele Biberacher ein wichtiges Ereignis. Die Karten für das Filmfestival sind in der Regel schnell vergriffen. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 16.000 Besucher. Manche Zuschauer nehmen sich eine Woche frei, um möglichst viele Filme zu sehen.

Höhepunkt am Sonntag mit Preisverleihung

Die Festspiele enden am Sonntag mit Preisverleihungen in neun verschiedenen Kategorien. Der wichtigste Preis ist der "Goldene Biber" für den besten Spielfilm. Im vergangenen Jahr erhielt ihn der Regisseur Kanwal Sethi für den Film "Once Again". Der "Goldene Biber" ist mit 8.000 Euro dotiert.