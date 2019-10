Der Biberacher Landrat Heiko Schmid hat nach seiner dreitägigen Exkursion nach Norwegen eine positive Bilanz gezogen. Schmid war mit einer 15-köpfigen Delegation von Städtetag, Landkreistag, Innen- und Verkehrsministerium in Sachen Elektromobilität in Skandinavien. Dabei sei ihm klar geworden, dass auch der Landkreis Biberach in Sachen Elektromobilität und öffentlicher Personennahverkehr Nachholbedarf habe. Deshalb würden beispielsweise im Parkhaus am Wielandpark in den kommenden Wochen sechs Ladestationen aufgestellt, so Schmid.