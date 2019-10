per Mail teilen

Ein 70-jähriger deutscher Bergwanderer ist am Dienstag nach gut zweistündiger Suche mit Hubschrauber und Bergrettern verletzt in einem steilen Waldgebiet bei Bezau im Bregenzerwald entdeckt worden. Er hatte per Handy mitgeteilt, dass er gestürzt sei und nicht mehr weiterkomme. Die Ortung gestaltete sich laut Polizei schwierig. Der 70-Jährige wurde schließlich vom Hubschrauber aus mit einem Seil gerettet.