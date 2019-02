per Mail teilen

Die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania, die in der Nacht zu Dienstag bekannt geworden ist, trifft auch die Flughäfen Friedrichshafen (Bodenseekreis) und Stuttgart.

Die Berliner Airline fliegt vom Bodensee-Airport aus vor allem Ferienziele im Mittelmeerraum an. Wie Germania mitteilte, werden ab sofort keine Flüge mehr stattfinden.

Von der Germania-Insolvenz ist auch der Flughafen Friedrichshafen betroffen. (Archivbild) dpa Bildfunk

Der erste Flug von Friedrichshafen, der betroffen ist, ist die Verbindung nach Las Palmas auf Gran Canaria Mittwochabend. Von Germania hängt am Flughafen Friedrichshafen viel ab. Die Airline bietet dort die meisten Touristik-Flüge an - zum Beispiel nach Mallorca, Kreta oder Hurghada in Ägypten.

"Für die Region und den Bodensee-Airport ist der Ausstieg der Germania äußerst bedauerlich." Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH

Nach Angaben des Flughafens hatte Germania 2018 rund ein Drittel aller Passagiere vom Bodensee befördert. Man arbeite nun mit Hochdruck am Aufbau von alternativen Flugangeboten, um die entstandene Lücke möglichst umgehend zu schließen. Dazu sei man im intensiven Kontakt mit allen großen Reiseveranstaltern sowie Fluggesellschaften.

Flughafen: Man könne auch eine andere Airline finden

Dass Germania finanzielle Probleme hat, war bereits Anfang Januar bekannt geworden. Damals wollte die Airline schnellstmöglich Geldgeber finden, und der Flughafen Friedrichshafen gab sich gelassen: Für die Ziele von Germania würde sich schnell eine andere Fluggesellschaft finden. Der Markt sei da, so der Sprecher des Bodensee Airports damals.

Germania fliegt auch den Flughafen Stuttgart an. Von dort gehen Flüge nach Berlin, nach Bulgarien und in den Kosovo.