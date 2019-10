Die Biobäuerin Linda Kelly aus Herdwangen-Schönach im Kreis Sigmaringen ist in Berlin zur "Landwirtin des Jahres 2019" gekürt worden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Vor fast 400 Gästen aus der Bundes- und Landespolitik, Vertretern von Industrie und Verbänden sowie den Finalistinnen und Finalisten aus ganz Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz nahm die 36-Jährige am Mittwochabend auf der "Nacht der Landwirtschaft" in Berlin die Auszeichnung entgegen. Sie ist die erste Frau, die sie erhält, teilten die Veranstalter mit. Zuvor war Linda Kelly bereits in der Kategorie "Unternehmerin" gewürdigt worden.

"Die Gewinnerin sprüht vor Energie und Tatendrang. Ständig hat sie neue Produktideen, die sie erfolgreich umsetzt. Klappt etwas nicht sofort, so tüftelt sie so lange, bis es klappt." Jury über Linda Kelly

Die 36-jährige Landwirtin war eine von 33 Finalisten für den mit 10.000 Euro dotierten "Ceres Award", die höchste Auszeichnung der deutschen Landwirtschaft. Außer Linda Kelly wurden unter anderem Wolfgang Wiggert aus Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) in der Kategorie "Energielandwirt" und Karl Lingenhel aus Doren in Vorarlberg in der Kategorie "Biolandwirt" ausgezeichnet. Nominiert waren außerdem Philipp Duelli aus Pfrungen (Kreis Ravensburg) in der Kategorie "Fleischrinderhalter" sowie Michael Müller aus Bad Wurzach in der Kategorie "Energielandwirt".

Alles aus Süßlupinen

Der Hof von Linda Kelly und ihrer Familie liegt in Herdwangen-Schönach im Kreis Sigmaringen. Auf 170 Hektar Ackerfläche bauen sie Weizen, Gerste, Hülsenfrüchte, Körner- und Silomais an. Doch Linda Kellys Leidenschaft gilt den Süßlupinen.

"Anfangs haben meine Mutter und ich die Lupinen in einer Pfanne geröstet. Das hat vielleicht gequalmt! Gerade habe ich eine Gesichtscreme aus Süßlupinen kreiert." Linda Kelly, Landwirtin des Jahres 2019

Timo Jaworr

Sieger in elf Kategorien

Vergeben wird der Award von der Zeitschrift "Agrarheute". Neben dem Gesamtsieger, dem Landwirt des Jahres, werden Sieger in den elf Einzelkategorien Ackerbauer, Biolandwirt, Energielandwirt, Fleischrinderhalter, Geflügelhalter, Geschäftsidee, Junglandwirt, Manager, Milchviehhalter, Schweinehalter und Unternehmer gekürt.