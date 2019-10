per Mail teilen

In der Bodenseeschule in Friedrichshafen sind derzeit vier Buddhistische Mönche zu Besuch. Sie gestalten ein Sandmandala, in das universeller Frieden und Liebe einfließen sollen.

Eine Woche dauert es, bis das Sandmandala fertig ist. Die stundenlage Anordnung der farbigen Sandpigmente geht auf eine jahrhundertealte Meditationsform zurück. Die Arbeit erfordert höchste Konzentration und soll so zur inneren Sammlung beitragen.

Die Mönche wollen mit den Sandmandalas Einblicke in die tibetisch-buddhistische Kultur bieten. Nach ihrem Glauben tragen die Mandalas zu Frieden und Harmonie in der Welt bei. Auch hoffen sie auf Spenden von Besuchern, das Geld soll für Bildung der Menschen im Umfeld ihres Klosters eingesetzt werden.

Die Mönche kann man täglich besuchen und ihnen von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr bei der meditativen Arbeit zuschauen. Die Auflösung des Sandmandalas findet am kommenden Mittwoch um 9 Uhr statt.