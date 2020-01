Ein Knochenfund in einem Herd hat am ersten Weihnachtsfeiertag die Polizei in Baienfurt beschäftigt. Die Beamten wurden gerufen, weil es in einer Familie zu Streit wegen einer ausgebüxten Hausratte gekommen war. Die Ratte konnten die Beamten zwar nicht finden, dafür fanden sie aber eine Reihe größere Knochen in der Brennkammer eines Herdes, das teilte die Polizei jetzt mit. Weil die Polizisten vermuteten, es könnten menschliche Überreste sein, wurden die Knochen überprüft. Die Prüfung ergab, dass es sich um Suppenknochen von einem Schwein handelte, die dort entsorgt wurden.