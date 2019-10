Bad Waldsee:

In Bad Waldsee wird am Sonntag wieder die schönste Fleckviehkuh Oberschwabens gekürt. 160 braun-weiß gefleckte Kühe treten gegeneinander an. Sie werden in verschiedenen Kategorien gewertet, von Kuh mit einem Kalb bis zu Kuh mit sechs und mehr Kälbern. Am Vormittag werden die Teilnehmerinnen zurecht gemacht. Am Nachmittag steht die Wahl der Miss Fleckvieh Oberschwaben auf dem Programm, entscheidend sind Fleisch, Euter und Figur. Fleckvieh ist die am weitesten verbreitete Rinderrasse in Oberschwaben und im Allgäu - vor den schwarz-weißen Holsteinern und dem einst traditionellen Braunvieh.