Im Dezember hat es nach vielen trockenen Monaten in der Region Bodensee-Oberschwaben und im Allgäu wieder mehr geregnet. Die Bäche und Flüsse führten so viel Wasser wie seit dem Frühjahr nicht mehr, so die Wetterwarte Bad Schussenried. Auch der Bodenseepegel stieg in wenigen Tagen um dreißig Zentimeter. Gleichzeitig war es ein besonders trüber Wintermonat mit sehr wenig Sonne.