Am Montag hat das internationale Tennis-Damen-Weltranglistenturnier Knoll-Open in Bad Saulgau begonnen. Bis 4. August sind Tennisspielerinnen aus verschiedenen Nationen anzutreffen, Tennisfans aus ganz Oberschwaben reisen dazu an. Das sportliche Großereignis wird vom Tennisclub Bad Saulgau, dem Unternehmen Knoll und Sponsoren auf die Beine gestellt. Das Turnier findet zum 21. Mal in Bad Saulgau statt.