Mit rund 100 Veranstaltungen feiert die Stadt Bad Saulgau ihr 1.200-jähriges Jubiläum. Auftakt ist am Sonntag mit dem Neujahrsempfang. Die Stadtverwaltung hatte Bürger und Vereine aufgerufen, sich mit Aktionen am Jubiläumsprogramm zu beteiligen. So organisiert beispielsweise die Bürgerwache im Sommer eine lange Tafel quer durch die Innenstadt, an der gegessen werden kann. Zum offiziellen Festakt des Jubiläums Mitte März kommt Ministerpräsident Kretschmann.