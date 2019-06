Der Getriebehersteller ZF aus Friedrichshafen soll in Abgasmanipulationen in den USA verwickelt sein. Das berichtet der "Südkurier". Dem SWR sagte ein Unternehmenssprecher am Vormittag, man werde sich zeitnah zu der Angelegenheit äußern.

Laut "Südkurier" wird ZF in einer Sammelklage genannt, in der es um CO2-Manipulationen bei Fahrzeugen von Audi geht. ZF habe dafür die Getriebe zugeliefert. Diese sollen Gänge unnatürlich früh eingelegt und damit bei Tests den CO2-Ausstoß empfindlich gesenkt haben. Audi soll sich mit ZF abgestimmt haben. Die Vorfälle liegen mehrere Jahre zurück ZF habe in der Folge mehrere, zum Teil führende Mitarbeiter entlassen, so der "Südkurier". ZF selbst sagte der Zeitung, dem Unternehmen seien keine behördlichen Untersuchungen in dieser Thematik bekannt. Dem SWR sagte ein Unternehmenssprecher am Vormittag, man werde sich zeitnah zu der Angelegenheit äußern.