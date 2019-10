Was haben Elvis, Kaiser Wilhelm und die Engel von Michelangelo gemeinsam? Es gibt sie auch als Enten - in der Ausstellung "Duckomenta". Zur Zeit ist die Kunstausstellung im Kloster Schussenried zu sehen.

Angefangen hat alles in einem Kunsthochschul-Seminar in den 1980er-Jahren. Mit viel Phantasie und Witz verpasste die aus dem Seminar entstandene Künstlergruppe "Interduck" bekannten Gemälden einen Entenlook. Die Gruppe hat eine ganze Entenwelt geschaffen: Rund 270 Gemälde und Skulpturen sind in der Ausstellung zu sehen, die die Künstler nach historischen Vorlagen aus mehreren Jahrhunderten in ein Enten-Universum übertragen haben.

Enten ohne Ende

Ein Projekt ohne absehbares Ende - es kommen ständig neue Werke hinzu. Die Ausstellungsstücke sollen die Besucher praktisch im Entengang durch sämtliche Epochen der Kunstgeschichte führen.

Die Wanderausstellung "Duckomenta" mit Installationen, Gemälden, Zeichnungen und Gegenständen aus der Entenwelt ist noch bis 1. Juni 2020 im Kloster Schussenried zu sehen.