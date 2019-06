Sie sind überall auf der Welt empfangsbereit. An diesem Wochenende fahren Amateurfunker ihre Antennen am Bodensee aus. Sie treffen sich am Wochenende zur internationalen Amateurfunk-Ausstellung "Ham Radio" in Friedrichshafen.

180 Aussteller und Verbände aus 32 Ländern reisen zur Amateurfunk-Messe "Ham Radio" an den Bodensee. Und auch die Besucher kommen teilweise von weither, zum Beispiel aus Indonesien, den USA oder Japan. Bei der Messe tauschen sie sich mit Gleichgesinnten aus und informieren sich über Neuheiten und Trends. Zu sehen sind auf der "Ham Radio" Messgeräte und Antennen, Elektrotechnik bis hin zu Hard- und Software für Funker. Amateurfunker sind immer empfangsbereit Das Motto der Amateurfunk-Messe steht dieses Jahr unter dem Motto "Amateurfunk On Tour". Dank ihrer Antennen sind die Funker auch in den entferntesten Winkeln der Welt stets empfangsbereit. Ihre Funkverbindungen können bis ins Weltall reichen. Amateurfunker treffen sich am Bodensee Funkermesse "Ham Radio" in Friedrichshafen Hier testet ein Amateurfunker ein Morsegerät. Pressestelle Foto: HAM RADIO, Messe Friedrichshafen Bild in Detailansicht öffnen Auf dem Flohmarkt bei der "Ham-Radio" finden sich Raritäten. Pressestelle Foto: HAM RADIO, Messe Friedrichshafen Bild in Detailansicht öffnen Diese Pfadfindergruppe hat sich im vergangenen Jahr im Funken geübt. Dieses Jahr sind Nachwuchs-Funker wieder bei der "Ham-Rallye" gefragt. Pressestelle Foto: HAM RADIO, Messe Friedrichshafen Bild in Detailansicht öffnen Die einen verstehen hier nur Bahnhof. Funker sehen in diesem Gerät eine "Elad SDR Radiolutionary". Pressestelle Foto: HAM RADIO, Messe Friedrichshafen Bild in Detailansicht öffnen Auf dem Flohmarkt finden sich historische Funkgeräte. Ein Paradies für Amateurfunker. Pressestelle Foto: HAM RADIO, Messe Friedrichshafen Bild in Detailansicht öffnen 70. Bodenseetreffen der Amateurfunker bei der "Ham Radio" Träger der Messe ist der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC). Er lädt am Wochenende im Rahmen der "Ham Radio" zum 70. DARC-Bodenseetreffen mit zahlreichen Vorträgen ein. Auf dem Programm der Messe stehen außerdem ein Funker-Flohmarkt und die Ham-Rallye für Nachwuchsfunker. Die Veranstalter rechnet bis Sonntag mit rund 15.000 Besuchern. Sie ist am Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 15 Uhr für Interessierte geöffnet. Der Messe-Titel "Ham Radio" kommt aus dem Englischen. "Ham" heißt übersetzt Amateurfunker.