per Mail teilen

Die Stadt Konstanz hat als erste Stadt bundesweit den lokalen Klimanotstand ausgerufen. Der Gemeinderat nahm den Antrag einstimmig an. Gefordert hatte den Beschluss die "Fridays-for-Future"-Bewegung.

Es ist ein symbolischer Akt, der mehr als symbolisch sein soll, so der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU). Man habe den Klimawandel als akute Bedrohung erkannt, jetzt müsse der Gemeinderat seine Prioritäten hinterfragen. In künftigen Beschlussvorlagen soll beispielsweise bewertet werden, welche Folgen neue Projekte für das Klima haben.

"Es geht darum, gemeinsam festzustellen, dass wir schneller werden müssen beim Klimaschutz." Uli Burchardt (CDU), Oberbürgermeister von Konstanz

Anstoß kam von "Fridays-for-Future"-Bewegung

Im Februar hatten sich der Oberbürgermeister und Vertreter der Konstanzer "Fridays-for-Future"-Bewegung zu einem Gespräch getroffen. Im Anschluss beauftragte der Oberbürgermeister die Verwaltung, eine entsprechende Beschlussvorlage zu erarbeiten. Zwar sei der "Klimanotstand" kein "Notstand" im eigentlich rechtlichen Sinne, so die "Fridays-for-Future"-Ortsgruppe Konstanz. Den Mitgliedern sei jedoch wichtig, dass der Gemeinderat die Eindämmung der Klimakrise zur Aufgabe von höchster Priorität mache.

Konstanzer "Fridays-for-Future"-Mitglieder demonstrieren im Vorfeld der Gemeinderatssitzung. SWR Frieder Kümmerer

Basel diente als Vorbild

In der Schweizer Stadt Basel verabschiedete das Stadtparlament bereits im Februar eine Resolution zur Ausrufung eines "Klimanotstandes" - und zur Bereitschaft, kommunale Maßnahmen gegen den Klimawandel einzuleiten. Auch Städte wie Los Angeles in den USA, Vancouver in Kanada und London sind dem Aufruf von Natur- und Klimaschützern bereits gefolgt. Auch das britische Parlament hat sich dafür ausgesprochen.