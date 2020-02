per Mail teilen

Auf der Autobahn 96 zwischen Leutkirch und Aichstetten (beide Kreis Ravensburg) ist am Dienstagmorgen eine Frau bei einem Verkehrsunfall eingeklemmt und schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 44-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer erkannte das Auto in der Dunkelheit zu spät und prallte mit großer Wucht in die Fahrerseite. Die Frau musste aus dem Wrack befreit werden, ein Hubschrauber brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn einige Stunden gesperrt.