9-Euro-Ticket sorgt in der Region für deutlich mehr Fahrgäste

Die Einführung des 9-Euro-Tickets hat in der Region zu deutlich mehr Fahrgästen geführt. Auf touristischen Strecken seien Züge und Busse teilweise überlastet, heißt es vom Verkehrsverbund Bodo.

Seit das 9-Euro-Ticket vor gut zwei Monaten eingeführt worden ist, ist es in den Zügen in der Region Bodensee-Oberschwaben deutlich voller. Das bestätigt unter anderem der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo). Gerade im Freizeitverkehr sei die hohe Auslastung deutlich spürbar, so ein Sprecher des Verkehrsverbunds Bodo. Entlang des Bodensees und an touristischen Orten seien Busse und Züge teilweise auch überlastet gewesen. Der Sommerferienbeginn in Baden-Württemberg und Bayern hätte sich zusätzlich bemerkbar gemacht.

Weniger Schwarzfahrer durch 9-Euro-Ticket

Die Initiative Bodensee-S-Bahn (IBSB) zieht eine durchweg positive Zwischenbilanz des Tickets. So seien beispielsweise der Bestellvorgang von Fahrkarten deutlich vereinfacht worden und die Anzahl an Schwarzfahrern massiv zurückgegangen. Außerdem sei es für den deutschen Bodenseeraum von Vorteil, in allen Verkehrsverbünden dasselbe Ticket nutzen zu können.