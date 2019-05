Eine 85 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochmorgen in Leutkirch im Allgäu ungebremst mit ihrem Fahrzeug in eine Doppelhaushälfte gekracht. Sie kam mit leichten Verletzungen davon.

Laut Polizei wollte die Frau in ihrem Pkw einen Kreisverkehr in Leutkirch durchfahren. Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte sie ihr Automatikfahrzeug plötzlich stark. Sie schanzte ungebremst über die Mitte des Kreisverkehrs und durchbrach die Hecke eines angrenzenden Grundstücks. Über die kleine Terrasse ins Wohnzimmer SWR Dirk Polzin Familie nicht im Wohnhaus Anschließend krachte die 85-Jährige in die Wand der Doppelhaushälfte und kam im Wohnzimmer des Hauses zum Stehen. Glücklicherweise waren die Bewohner, eine fünfköpfige Familie, zum Zeitpunkt des Unfalls nicht zuhause. Ebenfalls Glück hatten zwei Gemeindearbeiter, die zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Kreisverkehr Arbeiten verrichteten. An ihnen raste das Fahrzeug knapp vorbei. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs forderte die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Sachverständigen an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die zerstörte Hauswand liegt im Garten des Doppelhauses in Leutkirch. SWR Dirk Polzin