Putzmittel: 800 Fische verenden in Bad Wurzach

Chemikalien laufen in Weiher

In Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) sind rund 800 Fische in einem Weiher verendet. Chlorhaltiges Reinigungsmittel, mit dem ein Mann Regenrinnen gesäubert hatte, war in das Wasser gelangt.

800 Fische sind Anfang der Woche in einem Weiher im Bad Wurzacher Stadtteil Ziegelbach verendet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 30-Jähriger mit einem chlorhaltigen Reinigungsmittel Regenrinnen an einem Wohnhaus gesäubert. Die ätzende Chemikalie gelangte von den Regenrinnen über einen unterirdischen Bach in den Fischweiher. Polizei ermittelt gegen den 30-Jährigen Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei unbekannt. Die Feuerwehr und die Umweltbeauftragten des Landratsamtes hätten den Bach und den Weiher inzwischen mit Frischwasser versorgt, heißt es von der Polizei. Gegen den 30-Jährigen wird wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung ermittelt.