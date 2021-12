per Mail teilen

Im Westallgäu-Klinikum Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist diese Woche das 800. Baby in diesem Jahr geboren worden. Wie der Krankenhausbetreiber, der Oberschwabenklinikverbund, mitteilte, gab es so viele Geburten in einem Jahr seit 20 Jahren nicht mehr. Im vergangenen Jahr seien im Wangener Krankenhaus 755 Kinder auf die Welt gebracht worden, 2019 waren es 668.