77-Jährige wegen Körperverletzung vor Gericht

Am Landgericht Konstanz beginnt am Freitag der Prozess gegen eine 77-jährige Frau wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut Anklage soll die Frau aus Konstanz ihren halbseitig gelähmten Ex-Mann im Herbst vergangenen Jahres beleidigt, bedroht und ihm vor seiner eigenen Haustür mit einer Rohrzange aufs Handgelenk geschlagen haben. Der Mann erlitt ein Hämatom. Seine Kinder hätten durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindert. Die 77-Jährige soll die Taten in einem Zustand wahnhafter Störung begangen haben. Sie sei seit dem Scheidungsverfahren Anfang der 1990er-Jahre immer wieder psychisch auffällig gewesen. Das Landgericht Konstanz muss klären, ob die Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.