per Mail teilen

770 Geflüchtete aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn im Bodenseekreis angekommen. Die meisten von ihnen wohnen laut Landratsamt derzeit in privaten Unterkünften. Außerdem richte man im Kreis derzeit Notunterkünfte in Sporthallen ein, beispielsweise in Tettnang und Langenargen.