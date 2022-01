Omikron-Fälle fordern Gesundheitsverbund Konstanz

Die Omikron-Variante des Coronavirus stellt auch die Kliniken des Gesundheitsverbunds Kreis Konstanz vor größere Herausforderungen. Aktuell gibt es im Kreis 70 bestätigte Fälle.

In den Kliniken in Konstanz, Singen und Radolfzell werden derzeit 31 Covid 19-Patienten behandelt, 12 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Bis geklärt sei, ob Patienten mit der Delta oder der Omikron-Variante infiziert seien, dauere es bis zu fünf Tage. Solange müssten sie räumlich getrennt sein, teilte die Klinik mit.

Weitere Einschränkung des Klinikbetriebs kaum möglich

Sollte die Omikron-Welle, wie von Experten befürchtet, sehr heftig werden, bedeute dies nicht nur eine medizinische, sondern auch eine personelle Herausforderung - auch wenn die meisten Pflegekräfte inzwischen geimpft seien, sagte der Chefarzt der Notaufnahme am Klinikum Konstanz. Den Klinikbetrieb weiter einzuschränken sei jedoch kaum noch möglich.

Testzentren melden größere Nachfrage

Durch die Verschärfungen der Corona-Regeln, aber auch durch die Verunsicherung durch die Omikron-Variante, gibt es in den Testzentren in der Region viel zu tun. Michael Großer betreibt ein Testzentrum in Wangen im Allgäu in einem Teil seines Autohauses, den er umfunktioniert hat. Er berichtet im SWR, dass seine Kundschaft sehr vielfältig ist und sich je nach Tag unterscheidet: "Unter der Woche kommen hauptsächlich Arbeitnehmer, die den Test für den Zugang zur Arbeitsstelle brauchen. Am Wochenende kommen aber auch viele zweifach Geimpfte, deren letzte Impfung schon sechs Monate her ist."

Zahl der positiven Tests steigt

In seinem Schnelltest-Zentrum bietet Michael Großer auch PCR-Tests an, die nach rund 40 Minuten schon ein Ergebnis anzeigen. Und da sehe man derzeit deutlich, dass die Zahlen nach oben gehen. Denn die Zahl der positiven Fälle steige, berichtet Großer. "Da erschrecken die Menschen sehr, weil sie es nicht erwartet haben, positiv zu sein."